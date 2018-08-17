Порошенко підписав закон для виплати зарплат шахтарям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент підписав зміни до цьогорічного бюджету

Президент Петро Порошенко підписав закон, який зокрема спрямований на погашення заборгованості із виплати зарплати шахтарям. Про це повідомляє прес-служба АП.

Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Як повідомляється, закон передбачає спрямувати бюджетні призначення за спеціальним фондом, встановлені Міністерству енергетики та вугільної промисловості за бюджетною програмою «Підтримка впровадження ринку електричної енергії» загальним обсягом 1,4 млрд гривень на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, шляхом зміни найменування зазначеної бюджетної програми на «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції».

«Реалізація закону зменшить соціальну напругу серед шахтарів, оскільки кошти цієї бюджетної програми будуть направлені в тому числі на погашення заборгованості з оплати праці зазначеній категорії осіб», - зазначили в АП.

Законом також розширено джерела формування коштів для фінансування державної програми і включено до них конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного правопорушення.