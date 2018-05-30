«Регіональна газова компанія» першою в Україні перейшла на добове балансування газорозподільних систем

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Завдяки добовому балансуванню покупці і постачальники газу можуть коригувати обсяги операцій купівлі-продажу газу на наступний день

Група компаній «Регіональної газової компанії» (РГК) вперше в Україні розпочала щодобове балансування газорозподільних систем. Балансування здійснюється за допомогою нової інформаційної платформи, яку розробили фахівці РГК.

Балансування газової системи - це встановлення і усунення різниці між об’ємами газу, які надійшли в систему через точки входу і відібраними з неї через точки виходу . Балансування проводиться адресно, з урахуванням даних споживання всіх постачальників і споживачів газу. З 1 серпня в Україні, відповідно до Закону про ринок природного газу і підзаконним актам, всі суб'єкти ринку повинні перейти з місячного на добове балансування. Добове балансування сприятиме прозорості національного газового ринку і платіжної дисципліни його учасників, воно дозволить споживачам газу оперативно змінювати контрагентів і інтегруватися з ринками країн Євросоюзу.

«Завдяки добовому балансуванню, покупці і постачальники газу можуть коригувати обсяги операцій купівлі-продажу газу на наступний день. Зараз балансування відбувається за підсумками місяця і може тривати кілька днів. У наших операторів газових систем з'явився досконалий інструмент управління, який дозволяє зменшити витрати і час на регулювання системи», - сказав технічний директор РГК Артем Компан.

Нова інформаційна платформа групи компаній РГК забезпечує збір і аналіз оперативних даних про розподіл газу серед 8 млн побутових і 98,8 тис. комерційних споживачів, які перебувають на обслуговуванні фахівців групи.

Весь масив даних платформи групи компаній РГК в повному обсязі, в захищеному форматі надходить оператору ГТС - ПАТ «Укртрансгаз». Дані, які передаються УТГ містять інформацію по кожному з 8 млн побутових споживачів, при цьому інформація передається в форматі, який дозволяє захищати персональні дані клієнтів РГК. Така співпраця операторів газорозподільних систем і оператора ГТС дозволить з 1 серпня 2018 року перевести на добове балансування весь ринок газу України, що передбачено Кодексом ГТС.

Платформа добового балансування групи компаній РГК щодня акумулює і обробляє дані метрологічного та оперативного обліку з усіх диспетчерських пунктів газорозподільних систем групи, з 1490 точок входу і десятків тисяч маршрутів поставки газу.

«Регіональна газова компанія» - сервісна компанія, надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу, які підвищують стандарти обслуговування, серед яких єдиний контакт-центр і телекомунікаційні послуги по захищеному онлайн доступу клієнтів до особистих рахунків. Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.