Ринок газу неконкурентний, його не треба лібералізувати, - Герус



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Раніше Андрій Герус закликав зупинити реформи ринків електроенергії і газу через неплатежі населення за газ та електроенергію

75% всього газу видобувається однією державною компанією

Через монополію «Нафтогазу» реформа ринку газу не може бути успішною. Про це на круглому столі «Ринок електроенергетики VS ринок газу. Яка енергетична модель потрібна Україні?» зазначив голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

«75% всього газу видобувається однією компанією державною. Проблема посилюється тим, що ця державна компанія має і видобуток, ця державна компанія також є імпортером газу, і ця державна компанія контролює також і трубну мережу, газотранспортну систему. Але анбандлінгу, такого відомого процесу вже в Україні, поки що у нас не відбулося, і він іде якось повільно», - сказав він.

Нагадаємо, раніше Андрій Герус закликав зупинити реформи ринків електроенергії і газу. Причиною він вважав зростаючи неплатежі населення на газ та електроенергію. Крім того, за його словами, тарифи на газ підняли в інтересах олігархів.

У відповідь експерт з енергетики стратегічної групи радників по підтримці реформ при уряді України Карел Хірман зазначив, що такі заяви експертів та політиків - це заклик повернутися до ситуації, що була до Майдану. За його словами, реформи або проводяться, або ні, а якщо все ринки працюють добре, то реформи не потрібні.