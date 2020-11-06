«Рівнегаз» підготував газорозподільну систему до опалювального сезону

Компанія цього року направила 20 млн грн на ремонт системи газопостачання

«Рівнегаз» цього року направив 20 млн гривень на забезпечення безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання в осінньо-зимовий період. Утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізація, капітальні та поточні ремонти, фінансуються виключно з коштів, що надходять від споживачів Рівненщини у вигляді плати за доставку газу.

В нинішньому році, особливу увагу приділено модернізації зношених мереж та обладнання газорозподільної системи. Проведена заміна 6,82 км газових мереж. Також співробітники компанії модернізували 32 ШГРП та комплексно обстежили 10,2 тис км підземних газопроводів області. За результатами обстежень, виявили майже 50 значних пошкоджень газопроводу та усунули понад 100 пошкоджень ізоляції.

«З початком опалювального періоду запущено котельні теплопостачальних підприємств, включено котли та інше газоспалююче обладнання в будинках. Для забезпечення безперебійної та стабільної роботи, потрібен час та кошти. Тому вчасна оплата за доставку газу вкрай важлива для стабільної та надійної роботи газових мереж, особливо в період низьких температур», – розповів технічний директор АТ «Рівнегаз» Олександр Климчук.

Особливої уваги потребують внутрішньобудинкові газові мережі. Для того, щоб опалювальний сезон пройшов безпечно та безперебійно, необхідно обстежити стан внутрішньобудинкових газових мереж. Якщо балансоутримувачі чи власники не забезпечили обслуговування мереж, не уклали договір з АТ «Рівнегаз» чи іншою спеціалізованою організацією, що має дозвіл від Держпраці на проведення таких робіт, то нема жодної гарантії, що газові мережі всередині багатоповерхівок не потребують ремонту чи заміни і що взимку такі споживачі не залишаться без газу. Зробити це не пізно і зараз.

До відома, акціонерне товариство «Рівнегаз» єдина на території Рівненської компанія, що має ліцензію з розподілу природного газу. АТ «Рівнегаз» експлуатує 10,2 тис км. газопроводів. Клієнтами компанії є понад 265 тисяч сімей Рівненської області та більше 3,8тис підприємств, установ і організацій. АТ «Рівнегаз» є одним з найбільших роботодавців Рівненщини. Тут працює 1300 осіб.

Регіональна газова компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.