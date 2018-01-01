Roshen судиться з росіянами через «рачків»

Уже п'ять років продовжується суперечка щодо «рачків»

Корпорація Roshen не може зареєструвати торгову марку і права інтелектуальної власності на цукерки Crabs (Рачки) через позов російської кондитерської фабрики Червоний Жовтень. Про це йдеться в рішенні Генерального суду ЄС, повідомляє видання liga.net. Як повідомляється, фабрика Червоний Жовтень, яка входить до складу найбільшого кондитерського



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Уже п'ять років продовжується суперечка щодо «рачків»

Корпорація Roshen не може зареєструвати торгову марку і права інтелектуальної власності на цукерки Crabs (Рачки) через позов російської кондитерської фабрики Червоний Жовтень. Про це йдеться в рішенні Генерального суду ЄС, повідомляє видання liga.net.

Як повідомляється, фабрика Червоний Жовтень, яка входить до складу найбільшого кондитерського холдингу Об'єднані кондитери, раніше не змогла довести, що цукерки під торговою маркою Ракові шийки зовні схожі на Crabs виробництва Roshen. Тоді, Генеральний суд ЄС окремим рішенням спростував схожість етикеток двох видів цукерок.

Однак, у матеріалах суду йдеться про те, що в 2013 році Roshen подала заявки в Управління інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO) на реєстрацію товарного знака в червоному, жовтому і білому кольорі для бренду Crabs.

У результаті суперечки і Roshen, і Червоний Жовтень не змогли відстояти своє право на товарний знак. Хоча кожен з них повинен заплатити судові витрати.