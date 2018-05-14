Російська фабрика Roshen заявила про відвід експертам в арбітражному суді

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Виробництво на Липецькій фабриці Roshen було зупинене 1 квітня 2017 року

Липецька кондитерська фабрика «Рошен» в арбітражному суді заявила відвід експертам. Про це повідомляє прес-служба корпорації.

Зазначається, що в рамках розгляду справи про визнання незаконним рішення МІФПС (Міжрайонна інспекція Федеральної податкової служби – ред.) щодо найбільших платників податків в Липецькій області за результатами перевірки АТ Липецька Кондитерська Фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки, визначенням Арбітражного суду Липецької області від 21.06.2017 була призначена судова експертиза, проведення якої було доручено експертам, запропонованим податковим органом.

«Російське законодавство передбачає виключення впливу на експертів: експерт не має права вступати в особисті контакти з учасниками процесу, повідомляти будь-кому про результати судової експертизи, за винятком органу або особи, які її призначили. Однак МІФПС і експерт «Товариства професійних експертів та оцінювачів» Р.В. Шедловский знехтували цими правилами: держподатінспектор А.І. Котюк домовлявся з експертом Р.В. Шедловским про зустріч в податковій інспекції з метою «підчищення результатів», - йдеться у повідомленні корпорації.

«Подібні недобросовісні дії спрямовані не тільки проти платника податків, а й проти правосуддя. Тому АТ ЛКФ «Рошен» заявило відведення експертам. В даний час з метою додаткового підтвердження зазначених обставин суд розглядає клопотання платника податків. Здійснено допит керівника податкового органу Д.Є. Свиридова, а також фахівця УВС по Липецькій області. Держподатінспектор Котюк О.І. в суд двічі не з'явився. Корпорація «Рошен» продовжить відстоювання своїх прав усіма законними способами в рамках чинного законодавства», - наголошують у «Рошені».

У прес-службі корпорації нагадують, що за рішенням «Рошену», з 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинене виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім та склад готової продукції. Потужності фабрики законсервовані. Українська продукція «Рошен» не імпортується на територію РФ починаючи з 2013 року.