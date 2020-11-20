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    Економіка та фінанси

    «Роттердам+» не наніс шкоди суспільним інтересам і це підтвердив ВАКС, – ексголова СБУ

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    «Роттердам+» не наніс шкоди суспільним інтересам і це підтвердив ВАКС, – ексголова СБУ

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу «Роттердам +» ще 27 серпня 2020 року

    Рішення Вищого антикорупційного суду про законність закриття справи «Роттердам+» вступило в силу, що вкотре підтвердило відсутність будь-якої шкоди для держави від дії цієї формули.

    Про це заявив народний депутат, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

    «Я не раз заявляв, що ця справа є повністю порожньою, оскільки немає складу злочину і будь-якої шкоди суспільним інтересам. Це підтвердили всі державні інституції, включно з двома інстанціями Вищого антикорупційного суду», – зазначив Наливайченко.

    Він додав, що рішення про законність закриття справи вступило в силу після відмови екснардепа Віктора Чумака від апеляційної скарги про його оскарження.

    «Вітаю позицію колишнього колеги: здоровий глузд має брати верх над політичною доцільністю. Також вітаю українську антикорупційну систему з тим, що вона продемонструвала рівновіддаленість від медіа-міфів та ухвалила законне рішення.  Сподіваюсь, що НАБУ в подальшому спрямує всю свою енергію в конструктивне русло і буде розслідувати реальні корупційні схеми у владі», – наголосив колишній голова спецслужби.

    Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу «Роттердам +» ще 27 серпня 2020 року через відсутність в ньому складу злочину.

    Пізніше це рішення підтримав Офіс генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів шкоди від формули або здійснення ким би то не було кримінального правопорушення. До такого ж висновку прийшов і Вищий антикорупційний суд, рішення якого офіційно вступило в сил 17 листопада 2020 року.

    Теги: прокуратура СБУ суд НАБУ Офіс Генерального прокурора Антикорупційний суд Роттердам+ Вищий антикорупційний суд Валентин Наливайченко
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