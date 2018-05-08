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    Економіка та фінанси

    Румунія знайшла спосіб, як повністю відмовитись від російського газу

    З 2022 року Румунія зможе поставляти до одного мільярда кубометрів газу у Республіку Молдова через молдавсько-румунський газопровід
    Початок видобутку вуглеводнів у Чорному морі сприятиме не лише економічному зростанню Румунії, а й дасть змогу їй повністю відмовитися від імпорту газу з Росії.  Таку думку висловив колишній міністр енергетики Румунії Резван Ніколеску у дослідженні «Вклад проектів з геологорозвідки й видобування чорноморських вуглеводнів у розвиток
    • Сьогодні, 10:59
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    З 2022 року Румунія зможе поставляти до одного мільярда кубометрів газу у Республіку Молдова через молдавсько-румунський газопровід

    Початок видобутку вуглеводнів у Чорному морі сприятиме не лише економічному зростанню Румунії, а й дасть змогу їй повністю відмовитися від імпорту газу з Росії. 

    Таку думку висловив колишній міністр енергетики Румунії Резван Ніколеску у дослідженні «Вклад проектів з геологорозвідки й видобування чорноморських вуглеводнів у розвиток румунської економіки».

    «Початок видобутку чорноморських вуглеводнів (до 5 мільярдів кубометрів на рік) дасть змогу Румунії повністю покрити свої потреби у природному газі й відмовитися від його імпорту з Росії. Окрім цього, наша країна зможе стати експортером природного газу», - зазначає експерт. 

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    Ніколеску підкреслює, що з 2022 року Румунія зможе поставляти до одного мільярда кубометрів газу у Республіку Молдова через молдавсько-румунський газопровід. 

    Автор дослідження також стверджує, що інвестиції у сфері геологорозвідки й видобутку чорноморських вуглеводнів у наступні роки можуть збільшити прибутки до бюджету країни майже на 26 мільярдів доларів. 

    Нині, згідно з даними румунського Національного агентства з регулювання в енергетиці, обсяги природного газу (трохи більше 3%), яких недостатньо, Румунія імпортує з Росії.

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