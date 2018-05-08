Румунія знайшла спосіб, як повністю відмовитись від російського газу

З 2022 року Румунія зможе поставляти до одного мільярда кубометрів газу у Республіку Молдова через молдавсько-румунський газопровід

Початок видобутку вуглеводнів у Чорному морі сприятиме не лише економічному зростанню Румунії, а й дасть змогу їй повністю відмовитися від імпорту газу з Росії. Таку думку висловив колишній міністр енергетики Румунії Резван Ніколеску у дослідженні «Вклад проектів з геологорозвідки й видобування чорноморських вуглеводнів у розвиток



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 2022 року Румунія зможе поставляти до одного мільярда кубометрів газу у Республіку Молдова через молдавсько-румунський газопровід

Початок видобутку вуглеводнів у Чорному морі сприятиме не лише економічному зростанню Румунії, а й дасть змогу їй повністю відмовитися від імпорту газу з Росії.

Таку думку висловив колишній міністр енергетики Румунії Резван Ніколеску у дослідженні «Вклад проектів з геологорозвідки й видобування чорноморських вуглеводнів у розвиток румунської економіки».

«Початок видобутку чорноморських вуглеводнів (до 5 мільярдів кубометрів на рік) дасть змогу Румунії повністю покрити свої потреби у природному газі й відмовитися від його імпорту з Росії. Окрім цього, наша країна зможе стати експортером природного газу», - зазначає експерт.

Ніколеску підкреслює, що з 2022 року Румунія зможе поставляти до одного мільярда кубометрів газу у Республіку Молдова через молдавсько-румунський газопровід.

Автор дослідження також стверджує, що інвестиції у сфері геологорозвідки й видобутку чорноморських вуглеводнів у наступні роки можуть збільшити прибутки до бюджету країни майже на 26 мільярдів доларів.

Нині, згідно з даними румунського Національного агентства з регулювання в енергетиці, обсяги природного газу (трохи більше 3%), яких недостатньо, Румунія імпортує з Росії.