Румунська армія відмовляється від автомата Калашникова



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Beretta ARX160

На заміну автомату Калашникова прийде Beretta ARX-160

На заміну «калашникову» румунське військо отримає італійський автомат. Про це повідомив міністр економіки Румунії Ніколає Беделеу, повідомляє Укрінформ

Румунський завод у місті Плопень почне у взаємодії з італійським виробником зброї Beretta випуск двох нових видів автомата ARX-160.

«Ця зброя вже була випробувана збройними силами Румунії. Ми провели переговори з нашими італійськими колегами і уклали відповідний договір», - зазначив Беделеу.

Він наголосив, що армія Румунії повинна відмовитися від старої зброї - автоматів Калашникова - задля відповідності стандартам НАТО.

Міністр також додав, що автомати ARX-160, вироблені в Румунії, призначатимуться не тільки для переозброєння армії країни - частина з них піде на експорт.