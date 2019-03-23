Румунська армія відмовляється від автомата Калашникова
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Beretta ARX160
На заміну автомату Калашникова прийде Beretta ARX-160На заміну «калашникову» румунське військо отримає італійський автомат. Про це повідомив міністр економіки Румунії Ніколає Беделеу, повідомляє Укрінформ.
Румунський завод у місті Плопень почне у взаємодії з італійським виробником зброї Beretta випуск двох нових видів автомата ARX-160.
«Ця зброя вже була випробувана збройними силами Румунії. Ми провели переговори з нашими італійськими колегами і уклали відповідний договір», - зазначив Беделеу.
Він наголосив, що армія Румунії повинна відмовитися від старої зброї - автоматів Калашникова - задля відповідності стандартам НАТО.
Міністр також додав, що автомати ARX-160, вироблені в Румунії, призначатимуться не тільки для переозброєння армії країни - частина з них піде на експорт.