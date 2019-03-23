  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Румунська армія відмовляється від автомата Калашникова

    • Розсилка
    Beretta ARX160 - Румунська армія відмовляється від автомата Калашникова
    Beretta ARX160

    На заміну автомату Калашникова прийде Beretta ARX-160

    На заміну «калашникову» румунське військо отримає італійський автомат. Про це повідомив міністр економіки Румунії Ніколає Беделеу, повідомляє Укрінформ.

    Румунський завод у місті Плопень почне у взаємодії з італійським виробником зброї Beretta випуск двох нових видів автомата ARX-160.

    «Ця зброя вже була випробувана збройними силами Румунії. Ми провели переговори з нашими італійськими колегами і уклали відповідний договір», - зазначив Беделеу.

    Він наголосив, що армія Румунії повинна відмовитися від старої зброї - автоматів Калашникова - задля відповідності стандартам НАТО.

    Міністр також додав, що автомати ARX-160, вироблені в Румунії, призначатимуться не тільки для переозброєння армії країни - частина з них піде на експорт.

    Читайте також
    Росія міністр НАТО зброя експорт армія Румунія Італія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ