Шахтарі ДТЕК Енерго з початку року видобули 15 млн тонн вугілля



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Всього до кінця року гірники ДТЕК Енерго планують видобути понад 23 млн тонн вугілля

Майже 15 млн тонн вугілля видобули шахтарі ДТЕК Енерго з початку року. Це паливо стане надійною опорою для енергосистеми в осінньо-зимовий період. ДТЕК докладає максимум зусиль, щоб країна успішно перезимувала - без відключень світла і тепла.

Цього року за 8 місяців гірники ДТЕК Енерго видали на-гора 14,8 млн тонн газового вугілля.

«Українське вугілля - це пріоритет для України і для ДТЕК. Ми постійно інвестуємо в наші вугледобувні підприємства, щоб забезпечити стабільну роботу теплової генерації і енергосистеми в цілому. За 8 місяців цього року ми направили 2,7 млрд гривень у вуглевидобуток. Завдяки наполегливій праці наших шахтарів та інвестиціям ми щороку робимо значний внесок у підготовку країни до зими», - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

Всього до кінця року гірники ДТЕК Енерго планують видобути понад 23 млн тонн вугілля. Для проходження осінньо-зимового періоду ДТЕК також законтрактував 388 тис. тонн вугілля газової марки з Південної Америки. Через аварійні ремонти блоків АЕС і зниження відпустки ГЕС і ВДЕ теплова генерація має відпустити більше електроенергії, ніж планувалося, тому компанія змушена імпортувати вугілля марки Г.