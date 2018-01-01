«Смотрящий» за вугільною галуззю візьме участь у тендері на поставку вугілля на державну ТЕС

30 січня відбудеться тендер «Центренерго», на якому буде закуплено 150 тис. тонн вугілля

Віталій Карпачов підтвердив участь ТОВ «Шахта Краснолиманська» в тендері Центренерго на закупівлю вугілля, який відбудеться 30 січня. Про це власник ТОВ «Шахта Краснолиманська» заявив в ефірі каналу «112 Україна» 27 січня. «Вчора-позавчора з'явилися в пресі різного роду коментарі з приводу цього тендеру у



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30 січня відбудеться тендер «Центренерго», на якому буде закуплено 150 тис. тонн вугілля

Віталій Карпачов підтвердив участь ТОВ «Шахта Краснолиманська» в тендері Центренерго на закупівлю вугілля, який відбудеться 30 січня.

Про це власник ТОВ «Шахта Краснолиманська» заявив в ефірі каналу «112 Україна» 27 січня.

«Вчора-позавчора з'явилися в пресі різного роду коментарі з приводу цього тендеру у зв'язку з тим, що нібито неконкурентні умови були прописані під цей тендер. Уже сьогодні з'явилася публічна інформація, де чітко прописано, що тендер перенесли на 30 січня і всі претензії більшості охочих брати участь у цьому тендері були враховані, тому дивимося. Я буду брати участь в тендері «Центренерго»», - прокоментував Карпачов.

Нагадаємо, на 30 січня заплановано тендер «Центренерго», на якому буде закуплено 150 тис. тонн вугілля. Експерти неодноразово відзначали, що умови конкурсу виписані таким чином, щоб обмежити коло можливих учасників. Зокрема, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук припустив, що під прикриттям фіктивного тендеру структури негласного куратора державного вугільного сектора Віталія Карпачова монополізують поставки вугілля на держкомпанію Центренерго.

Починаючи з грудня 2017 року основним постачальником вугілля для ВАТ «Центренерго» (78% акцій якого перебуває в державній власності) стало приватне ТОВ «Шахта Краснолиманська». За даними податкових органів у ТОВ «Шахта Краснолиманська» працює три людини.

За даними розслідування Економічної правди Віталій Карпачов на даний момент скуповує як вугільні, так і газові активи у структур і оточення зниклого президента Віктора Януковича