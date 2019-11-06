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    Економіка та фінанси

    Сьогодні уряд розгляне стратегію розвитку інфраструктури на митниці

    • Розсилка
    Сьогодні уряд розгляне стратегію розвитку інфраструктури на митниці

    Засідання Кабміну має розпочатися об 11 годині

    Кабінет міністрів у середу має погодити проєкт розвитку інфраструктури пунктів пропуску Держмитслужби у 2020 році.

    Це питання є у порядку засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі.

    Доповідатиме з цього питання голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

    КМУ також має погодити проєкти законів про внесення змін до закону України «Про захист персональних даних щодо форм та умов надання згоди на обробку персональних даних», а також проєкти законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів».

    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ініціюватиме внесення зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для документування громадян, та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов запропонує змінити до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

    У порядку денному - затвердження програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення Національної поліції автомобілями спеціального призначення.

    Розгляд низки питань ініціюватиме міністр освіти та науки Ганна Новосад. Зокрема, щодо Національної комісії зі стандартів державної мови та про зміну складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

     

    міністр уряд Тимофій Милованов
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