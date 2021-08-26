ТЕС покращили динаміку поставок вугілля, – «Укрненерго»

В «Укренерго» зазначили, що відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня

За останні три дні запаси газового вугілля збільшилися на 33,2 тис. тонн

Динаміка наповнення складів ТЕС вугіллям за минулий тиждень поліпшився, спрацювання запасів скоротилося до 1,7% за тиждень.

Про це йдеться в повідомленні системного оператора НЕК «Укренерго».

«Станом на ранок 25 серпня на складах ТЕС знаходиться 750 тис. тонн вугілля, що на 1,7% менше, ніж на початок попереднього тижня (16 серпня – 763 тис. тонн). Водночас збільшилися запаси газового вугілля у порівнянні з початком попереднього тижня – на 2,2% до 501 тис. тонн (16 серпня – 490 тис. тонн)», – повідомили в держкомпанії.

У порівнянні з попереднім тиждень темпи спрацювання вугілля поліпшилася з 2,6% до 1,7%, зазначили в «Укренерго».

«За останні три дні запаси газового вугілля збільшилися на 33,2 тис. тонн», – наголосили в деркомпанії «Укренерго».

В «Укренерго» зазначили, що відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.

Нагадаємо, в серпні середньодобовий обсяг поставок вугілля на всі українські ТЕС – приватні і державні – збільшився на 11,5% до 48 тис. т/добу, в порівнянні з аналогічним періодом липня.

У травні–липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Зокрема компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. т.