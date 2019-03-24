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    Економіка та фінанси

    Три райони Хмельниччини завершили посів ранніх зернових

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    Три райони Хмельниччини завершили посів ранніх зернових

    Станом на 21 березня ранні ярі зернові культури посіяні на площі 80 тис. га

    Уже три райони Хмельницької області завершили посів ранніх зернових культур: Городоцький, Новоушицький та Старосинявський. Про це інформує департаменті агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації.

    Станом на 21 березня ранні ярі зернові культури посіяні на площі 80 тис. га, що складає 75% до прогнозованих обсягів. В тому числі, яра пшениця висіяна на площі 7,9 тис. га (82% до наміченого), ярий ячмінь вже займає 65,6 тис. га (74% від запланованих площ), овес посіяний на площі 3,0 тис. га (75% до плану), на 7,5 тис. га (71%) посіяно горох.

    Крім того, на площі майже 9000 га посіяно однорічні і багаторічні трави.

    Всього посів сільгоспкультур здійснено на площі 80 тис. га.

    Розпочато посів цукрового буряка на площі 1,7 тис. га.

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