Три райони Хмельниччини завершили посів ранніх зернових
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Станом на 21 березня ранні ярі зернові культури посіяні на площі 80 тис. га
Уже три райони Хмельницької області завершили посів ранніх зернових культур: Городоцький, Новоушицький та Старосинявський. Про це інформує департаменті агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації.
Станом на 21 березня ранні ярі зернові культури посіяні на площі 80 тис. га, що складає 75% до прогнозованих обсягів. В тому числі, яра пшениця висіяна на площі 7,9 тис. га (82% до наміченого), ярий ячмінь вже займає 65,6 тис. га (74% від запланованих площ), овес посіяний на площі 3,0 тис. га (75% до плану), на 7,5 тис. га (71%) посіяно горох.
Крім того, на площі майже 9000 га посіяно однорічні і багаторічні трави.
Всього посів сільгоспкультур здійснено на площі 80 тис. га.
Розпочато посів цукрового буряка на площі 1,7 тис. га.