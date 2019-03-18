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    Економіка та фінанси

    У 2019 році екстрена медична допомога отримає 1 млрд гривень

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    У 2019 році екстрена медична допомога отримає 1 млрд гривень

    Запланована модернізація оперативно-диспетчерських служб у всіх регіонах України

    У 2019 році екстрена медична допомога отримає 1 млрд гривень бюджетного фінансування.

    Про це повідомляє «Урядовий портал».

    Як зазначається, запланована модернізація оперативно-диспетчерських служб у всіх регіонах України. У Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та в Києві стартує проект розвитку системи екстреної медичної допомоги (ЕМД).

    Вона фінансуватиметься за такою моделлю: не більше 75% від визначеної потреби фінансується за рахунок держбюджету, не менше 25% - за рахунок місцевих бюджетів.

    «Реформа передбачає оновлення алгоритмів диспетчеризації, створення нової IT-інфраструктури, оновлення обов’язкових протоколів диспетчерів та протоколів командних дій бригад, нові автомобілі і обладнання», - йдеться у повідомленні.

    реформа фінансування
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