У цьому році близько 13 тис. клієнтів «Запоріжгазу» замовили техобслуговування газових мереж

Відповідно до чинного законодавства, АТ «Запоріжгаз» має усі дозволи та ліцензії на проведення робіт з техобслуговування газових мереж

Проводити технічне обслуговування потрібно не менше двох разів на рік

З січня 2021 року майже 13 тисяч споживачів газу подбали про власну безпеку, замовивши в «Запоріжгазі» послугу з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж.

Щорічно з початком опалювального сезону та взимку зростає статистика виникнення аварійних ситуацій на внутрішніх газових мережах споживачів.

«Для уникнення аварій та нещасних випадків споживачі мають систематично проводити фахове технічне обслуговування своїх газових мереж із залученням відповідних спеціалістів. На сьогоднішній день фахівці нашої компанії пропонують виконати комплекс робіт з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж клієнтів за фіксованою ціною, яка становить 300 гривень», – говорить директор з капітального будівництва «Запоріжгазу» Вікторія Абрамова.

Послуга про технічне обслуговування газових мереж «Запоріжгазу» включає обстеження внутрішніх газопроводів на предмет витоків газу, приладовий контроль на щільність з’єднань, перевірку герметичності футлярів, змащування запірних пристроїв, усунення витоків на муфтових з’єднаннях.

Згідно із законом, відповідальність за стан внутрішніх мереж та газового обладнання у приватних будинках і квартирах несуть їх власники. Проводити технічне обслуговування потрібно не менше двох разів на рік із залученням спеціалістів, які мають ліцензію на проведення вибухонебезпечних робіт у газовій галузі. Проведення цих робіт обов’язкова складова користування газом у побуті. Такі дії направлені на безпеку споживачів газу та цілісність середовища.

Відповідно до чинного законодавства, АТ «Запоріжгаз» має усі дозволи та ліцензії на проведення робіт. Техобслуговування виконують фахівці з багаторічним досвідом, у роботі використовують лише спеціалізоване сучасне обладнання.

Дізнатися детальну інформацію про послугу з технічного обслуговування, отримати персональну консультацію у спеціалістів та укласти договір на техобслуговування внутрішніх газових мереж можна у найближчому 104.ua Клієнтському просторі.