У Євросоюзі зменшать фінансування Польщі на мільярди євро

У нинішньому бюджеті Польща є найбільшим бенефіціаром політики когезії ЄС і повинна отримати €78 млрд

Польща отримає з нового бюджету Євросоюзу на мільярди менше, чим у минулі роки. Про це повідомляє «Польське радіо» із посиланням на урядовців та дипломатів, із якими вдалося поспілкуватися його кореспонденту. Це лише попередня інформація, адже Єврокомісія опублікує новий проект бюджету на 2021-2027 роки наступного тижня. У нинішньому



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У нинішньому бюджеті Польща є найбільшим бенефіціаром політики когезії ЄС і повинна отримати €78 млрд

Польща отримає з нового бюджету Євросоюзу на мільярди менше, чим у минулі роки. Про це повідомляє «Польське радіо» із посиланням на урядовців та дипломатів, із якими вдалося поспілкуватися його кореспонденту.

Це лише попередня інформація, адже Єврокомісія опублікує новий проект бюджету на 2021-2027 роки наступного тижня.

У нинішньому бюджеті Польща є найбільшим бенефіціаром політики когезії ЄС і повинна отримати 78 мільярдів євро. Політика когезії спрямована на підтримку найменш розвинених держав Євросоюзу.

За даними джерел, сума коштів для Польщі може бути зменшена на кільканадцять мільярдів євро, відтак Польща може стати «чистим платником» ЄС – сплачувати до скарбниці блоку більше, ніж отримувати.

Очікується, що Єврокомісія в наступному бюджеті виділить на політику когезії на 8% менше коштів. При підрахунку виділення грошей комісія хоче брати до уваги не тільки національний дохід на душу населення, як це відбувається сьогодні.

Розмір дотацій залежатиме від рівня безробіття, що призведе до спрямування грошових потоків на південь Європи. Частина коштів з політики когезії, можливо, буде спрямована на боротьбу з міграцією, на політику безпеки і на оборону.

Цього тижня видання The Financial Times написало, що Брюссель у наступному бюджеті планує скоротити фінансування країн Східної і Центральної Європи на десятки мільярдів євро і направити кошти в південні держави.

Джерело: zik.ua