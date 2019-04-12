У Кабміна є план «Б», якщо Росія перекриє газ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: урядовий портал

Суть альтернативного плану Володимир Гройсман не розкрив, але вказує, що треба швидко інтегруватись у європейську енергосистему

Україна має альтернативний план дій на випадок, якщо Росія припинить транзит газу по території нашої держави з 1 січня 2020 року.

Про це у п'ятницю на годині запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання парламентарів щодо продовження транзиту газу.

«Безперечно, є план Б на випадок, якщо Росія вдасться до інших дій (наприклад, припинить постачання палива)», – сказав Володимир Гройсман.

Прем’єр додав, що Росія буде і далі використовувати всі можливості для блокування української ГТС. «І ми маємо все зробити, аби бути інтегрованими з європейською системою», - вважає Гройсман.

Він нагадав, що забезпечення гарантій транзиту, відокремлення ГТС та її сертифікація за європейським законодавством – одна з вимог, які поставлені керівництву НАК «Нафтогаз України» і прописані у новому контракті з керівником компанії.

«Я вважаю, що НАК «Нафтогаз України» і його менеджмент досить відстали від виконання того плану, який був затверджений урядом 1 липня 2016 року, про відокремлення газотранспортної системи в окрему юридичну структуру, яка відповідатиме європейському законодавству», - нарікає прем’єр.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року закінчується строк договору про транзит газу між «Нафтогазом» та «Газпромом». До того ж у 2020 році очікується закінчення будівництва газопроводу «Північний потік-2». Транзит російського газу приносив Україні близько $3 млрд на рік.