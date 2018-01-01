У новому будинку «для військових» військовим віддали лише 3% квартир
- Сьогодні, 11:01
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Договір щодо будівництва житлового комплексу для військовослужбовців та членів їхніх сімей засекретили одразу після підписання
195 Центральна база Державної спеціальної служби транспорту віддала забудовнику більше половини землі військової частини в Києві, в обмін на мізерний відсоток квартир.
Договір засекретили одразу після підписання. Проте журналістам вдалося дізнатися, що на приблизно 8 гектарах, де нині базується військова частина, мають звести 10 житлових будинків по 25 поверхів – загалом на 4 450 квартир.
Про це йдеться в розслідуванні «Генерали квартирних розпилів» Максима Опанасенка для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом»:
Попри те, що в договорі йдеться про «будівництво житлового комплексу для військовослужбовців та членів їхніх сімей», Держспецтрансслужба отримає всього 150 квартир. Решта – комерційні об’єкти, під продаж яких забудовник вже створив окремий сайт.
Командир військової частини Сергій Зайчук, який підписував договір, таким розподілом задоволений: «Якщо військовослужбовці взагалі не получать квартири – буде краще? Чому невеличку кількість? Ми за рахунок цих квартир практично повністю закриваєм питання по черзі для військовослужбовців військової частини адміністрації державної спеціальної служби транспорту».
Між тим, експерт з містобудування Георгій Могильний каже, що кількість квартир невідповідна вартості землі: «Якщо брати для таких об’ємів як Магнітогорська, де поруч метро і так далі, то це мінімум мало би бути 9-12 відсотків, а може навіть і 15% квартир. В залежності від нормативів».
Більше того, проект будівництва комплексу не погоджувався Кабінетом Міністрів. Відсутня інформація і про відкритий конкурс з вибору забудовника – на запит журналістів до Держспецтрансслужби щодо проведення конкурсу військові протягом місяця не дали жодної відповіді.
Керівник Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Микола Мальков також не бачить проблеми у кількості квартир, за які служба позбулась 8 гектарів землі: «В мене 100 людей там, а території, блін, 14 гектарів. Хто її прибирати буде?».
Зазначимо, Мальков та його родина є власниками трьох квартир в Києві, земельних ділянок та котеджу недалеко від дамби Київського водосховища. При цьому у його електронній декларації останнього немає – вказана лише недобудова прощею 60 квадратних метрів. За словами керівника Держспецтрансслужби – основний маєток записаний на його сина.
Керівником ТОВ «Фонд Девелопмент Груп» є Вікторія Гречана. Вона ж керує ТОВ «Фортабуд», що так само без погоджень будує житло для Міноборони на землі військових біля метро «Червоний Хутір» в Києві. Ця забудова оскаржена прокуратурою і нині знаходиться у судах. Девелопером обох забудов є компанія «Укрбуд Девелопмент», пов’язана з народним депутатом Максимом Микитасем.