У Нью-Йорку стартує масштабна блокчейн-конференція Consensus-2018

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Організатори очікують на конференції близько 8000 гостей

Одна з наймасштабніших у світі блокчейн-конференцій Consensus 2018 стартує сьогодні, 14 травня, в готелі Hilton Midtown на Манхеттені в Нью-Йорку. На заході будуть присутні 250 спікерів і експертів, серед яких творець криптовалюти Litecoin Чарлі Лі, засновник проекту Stellar Джед Маккалеб, а також розробники інших стартапів, топ-менеджери великих компаній і корпорацій, представники фінансових регуляторів і органів влади.

Конференцію організовує команда сайту CoinDesk, через що на заході не буде творця Ethereum Віталіка Бутеріна і команди проекту OmiseGo. Вони оголосили бойкот конференції через два матеріали видання, в одному з яких було опубліковане посилання на шахрайський сайт, а в іншому помилкова інформація про хардфорк Ethereum.

Бутерін додав, що політика CoinDesk спрямована на те, щоб «зловити» співрозмовника. Він зазначив, що якщо дати журналістам коментар і виділити, що певна частина не для друку, то саме вона і буде опублікована в першу чергу. Також засновника Ethereum не влаштувала вартість квитка на конференцію, за його словами, вона становить 2-3 тисячі доларів США.

Перший Consensus, який відбувся в 2015 р., відвідали лише 400 осіб, в найближчі три дні на конференцію прийдуть практично в 20 разів більше людей. Організатори очікують близько 8000 гостей.

Захід став ключовим пунктом ширшої події - Blockchain Week NYC. Він проводиться у «Великому яблуку» за підтримки Корпорації економічного розвитку Нью-Йорка.

Джерело: РБК