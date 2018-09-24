У парламенті подякували оновленій НКРЕКП за перші сто днів роботи



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Ми з оптимізмом дивимося на команду, яка сьогодні є в НКРЕКП, - зазначив Олександр Домбровський

Голова Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради Олександр Домбровський дав оцінку новому складу НКРЕКП.

Про це він заявив в рамках комітетських слухань «100 днів роботи оновленої НКРЕКП. Чи стала комісія більш професійна та незалежна».

«Я перш за все вважаю, що потрібно сьогодні подякувати повному складу НКРЕКП за те, що вони прийшли на засідання комітету, розуміючи, що дискусія буде дуже непроста. Закон почав працювати, закон про незалежного регулятора. Тому що закон дає не тільки права, закон дає і відповідальність. І закон зобов’язує, щоб робота регулятора була прозорою, публічною. І принаймні сьогоднішні комітетські слухання, з моєї точки зору, є достатньо оптимістичними з точки зору того, що ми рухаємося вперед», - сказав Домбровський.

Голова Комітету підкреслив, що завданням комітету було обговорити складні та часто маніпулятивні питання. «Я хочу подякувати за критичну, достатньо критичну, але професійну розмову, і за професійну позицію регулятора. Ми з оптимізмом дивимося на команду, яка сьогодні є в НКРЕКП», - зазначив Домбровський.

Він закликав політиків утриматись від спекуляцій на тарифній темі напередодні президентських та парламентських виборів. «Ми знаходимося в рік виборів президента країни, парламентських виборів. Він дуже вже заполітизований, а буде ще заполітизованіший. І мені дуже б не хотілося, я переконаний, що така позиція і моїх колег по комітету, щоб ми робили стоп реформам в енергетичному секторі. Тому що буде багато популізму, тому що буде багато обіцянок», - сказав голова парламентського комітету ПЕК.