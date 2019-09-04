У «Слузі народу» хочуть скасувати перелік об’єктів, які не підлягають приватизації документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Метою і завданнями ухвалення законопроекту є «залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України

Закон України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» пропонується скасувати

Шість народних депутатів з фракції «Слуга народу» зареєстрували законопроект, спрямований на визнання таким, що втратив чинність, закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Відповідний законопроект розміщений на сайті парламенту.

«Визнати таким, що втратив чинність, Закон України від 7 липня 1999 року № 847-XIV «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», – сказано в законопроекті.

Як сказано в пояснювальній записці, метою і завданнями ухвалення законопроекту є «залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України, зростання її продуктивності, створення нових ефективних робочих місць, усунення неоднозначності норм законодавства у сфері приватизації державного майна через заборону приватизації як за окремими критеріями об’єктів державної власності, так і за переліками підприємств, що не підлягають приватизації без визначення підстав заборони».

Нагадаємо, 18 січня 2018 року Верховна Рада ухвалила новий закон про приватизацію державного майна, а на початку березня тодішній президент України Петро Порошенко підписав його. Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об’єктів приватизації – поділу на об’єкти малої і великої приватизації.

Також законом передбачено розширення переліку об’єктів, які можуть виставлятися на продаж, скорочення термінів виставлення на продаж, можливість оформлення банківської гарантії, уніфікація способів продажу держмайна.