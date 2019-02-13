У «Сумигаз Збут» розкрили головну фінансову таємницю



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З вартості газу для населення «Сумигаз Збут» отримує 2%

Лише 2,2%, або 0,19 грн, отримує ТОВ «Сумигаз Збут» із ціни 8,55 грн за 1 кубічний метр газу. Решта коштів йдуть транзитом на спеціальні рахунки, з яких майже 90% (7,48 грн) отримує державна компанія-монополіст. Але в нових правилах стосовно субсидій, банківську комісію за перерахування субсидій має сплачувати саме компанія постачальник, а не державний монополіст.

«Сумигаз Збут» виконує функції постачальника природного газу зі спеціальними обов'язками для населення Сумщини відповідно до рішення Уряду. Клієнтами компанії є понад 380 тис. домоволодінь, як у приватному секторі, так й багатоповерхівках.

«Ми забезпечуємо комплекс складних бізнес процесів. Обслуговування побутових клієнтів – це не лише здійснення нарахувань і збір платежів за газ, а й організація роботи центрів обслуговування, Контакт-центру та онлайн-сервісів, кваліфікована договірна робота, якісна обробка даних за особовими рахунками, співпраця з органами соцзахисту, друк і доставка квитанцій, тощо», - говорить директор ТОВ «Сумигаз Збут» Олена Руденко.

Варто зазначити, що кошти від побутових споживачів надходять на спецрахунок. Далі у автоматичному режимі розподіляються серед всіх учасників газового ринку. З одного сплаченого побутовими споживачами кубометра газу, «Сумигаз Збуту» залишається лише торговельна надбавка – 0,19 грн. Розмір торгової надбавки газопостачальних компаній України регулюється Урядом. Інших джерел доходів, окрім торговельної надбавки, компанія не має.

Тому для компанії нещодавно постало проблемне питання, пов`язане з прийняттям постанови КМУ №1176 від 28.12.2018 р. щодо монетизації субсидій. Банк-оператор субсидій прописав в договорі свою комісійну винагороду в розмірі 0,7% від загальної суми перерахованих платежів по субсидіям. Єдиним платником такої комісії має стати компанія-постачальник. Тобто фактично, в процесі монетизації дохід банку буде формуватися за рахунок коштів лише постачальників комунальних послуг. У той час як у компанії не з`явились додаткові джерела доходів для відшкодування таких витрат. Для урегулювання ситуації необхідно визначитися як із розміром , так і переліком платників банківської комісії.