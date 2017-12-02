У звільнених українською армією селищах повністю відновлено виплату пенсій

Усю накопичену заборгованість пенсіонери отримали ще у 2017-му

У селищах Травневому та Гладосовому Донецької області, які наприкінці листопада 2017 року були звільнені українською армією, повністю відновлено виплату пенсій, повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. [READ_MORE] «Як доповідає Наталія Рад, начальник головного управління



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Усю накопичену заборгованість пенсіонери отримали ще у 2017-му

У селищах Травневому та Гладосовому Донецької області, які наприкінці листопада 2017 року були звільнені українською армією, повністю відновлено виплату пенсій, повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Як доповідає Наталія Рад, начальник головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області, усю накопичену заборгованість з пенсій люди отримали до нового року, і надалі нарахування та виплата пенсій їм здійснюється у штатному режимі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Жебрівський, за інформацією головного Управління ПФ у Донецькій області, у Гладосовому українську пенсію отримує 15 пенсіонерів, у Травневому - 45.