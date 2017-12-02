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    Економіка та фінанси

    У звільнених українською армією селищах повністю відновлено виплату пенсій

    Усю накопичену заборгованість пенсіонери отримали ще у 2017-му
    У селищах Травневому та Гладосовому Донецької області, які наприкінці листопада 2017 року були звільнені українською армією, повністю відновлено виплату пенсій, повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. [READ_MORE] «Як доповідає Наталія Рад, начальник головного управління
    • Сьогодні, 17:29
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    Усю накопичену заборгованість пенсіонери отримали ще у 2017-му

    У селищах Травневому та Гладосовому Донецької області, які наприкінці листопада 2017 року були звільнені українською армією, повністю відновлено виплату пенсій, повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Як доповідає Наталія Рад, начальник головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області, усю накопичену заборгованість з пенсій люди отримали до нового року, і надалі нарахування та виплата пенсій їм здійснюється у штатному режимі», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначає Жебрівський, за інформацією головного Управління ПФ у Донецькій області, у Гладосовому українську пенсію отримує 15 пенсіонерів, у Травневому - 45.

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