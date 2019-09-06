Україна у серпні рекордно збільшила транзит нафти



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Україна відправила транзитом у Європу більше 8 млн тонн нафти

Останній раз більший обсяг транзиту нафти за місяць Укртранснафта забезпечила в березні 2015 року

У серпні загальний обсяг нафти, що транспортується по системі магістральних нафтопроводів України, досяг 1,617 млн т, що на 27,9% більше, ніж у серпні 2018 року.

Про це повідомляється на сайті Укртранснафти.

«Це рекордний обсяг нафти, що транспортується за місяць з квітня 2015 року», - йдеться в повідомленні.

У компанії уточнили, що для НПЗ України обсяг збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 23,3% - до 227,7 тис. т. Це також рекордний місячний показник за останні чотири з половиною роки. А транзит нафти до країн Європи порівняно із серпнем минулого року зріс на 28,7% - до 1,390 млн т.

Останній раз більший обсяг транзиту нафти за місяць (1,547 млн т) Укртранснафта забезпечила в березні 2015 року.

За результатами восьми місяців загальний обсяг транзиту нафти для українських і європейських споживачів становить 9,544 млн т (на 5,3% менше порівняно з аналогічним періодом 2018 року). У тому числі, транзит для НПЗ України становив 1,522 млн т (на 9,8% більше, ніж у січні-серпні 2018 року), а транзит до ЄС - 8,022 млн т (зниження на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2018 року).

У серпні Укртранснафта забезпечила транзит навіть більших обсягів нафти, ніж планувалося на початку місяця. Тому компанія поступово надолужує недопрокачані обсяги, викликані припиненням роботи нафтопроводу Дружба у квітні», - сказав генеральний директор Укртранснафти Микола Гавриленко.

У компанії нагадали, що зниження обсягів транзиту нафти, що вплинуло на загальний показник транспортування, пов'язане з вимушеною зупинкою нафтопроводу «Дружба» 25 квітня.