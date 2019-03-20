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    Економіка та фінанси

    Україна увійшла у ТОП країн світу за темпами росту безконтактних платежів

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    В Україні щомісяця на 25% зростає кількість підключених пристроїв для NFC-платежів - Україна увійшла у ТОП країн світу за темпами росту безконтактних платежів
    В Україні щомісяця на 25% зростає кількість підключених пристроїв для NFC-платежів

    Ми обігнали Польщу, Канаду, а також ряд європейських країн, де послуга NFC-платежів існувала і раніше, - експерт

    Україна увійшла до четвірки лідерів за кількістю безконтактних транзакцій з картами Mastercard з використанням мобільних телефонів, браслетів, смарт-годинників. Про це повідомив директор з розвитку бізнесу Mastercard в Україні Юрій Батхін під час круглого столу «Яке майбутнє чекає NFC-платежі в Україні?», інформує FinClub.

    «Ми обігнали Польщу, Канаду, а також ряд європейських країн, де послуга NFC-платежів існувала і раніше», – розповів Бахтін.

    Він уточнив, що міжнародні платіжні системи активно працюють з банками щодо розвитку безконтактних карт і NFC-технологій.

    «В Україні в 90 разів зросли операції безконтактних оплат за допомогою смартфона. Щомісяця на 25% зростає кількість підключених пристроїв для NFC-платежів», – підрахував Бахтін.

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