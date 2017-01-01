Уряд прибрав «шпарини» для маніпуляцій під час реєстрації прав на земельну ділянку

У Кабміні ухвалили постанови для боротьби з рейдерством землі

Кабінет міністрів ухвалив постанови щодо механізмів захисту речових прав на земельні ділянки та боротьби з рейдерством. Відповідні постанови були ухвалені під час засідання Кабміну 6 грудня, повідомляє Укрінформ. «Сьогодні ми презентуємо низку постанов, які врегульовують питання і прибирають шпарини для маніпуляції під час реєстрації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстрація з відкритих джерел

У Кабміні ухвалили постанови для боротьби з рейдерством землі

Кабінет міністрів ухвалив постанови щодо механізмів захисту речових прав на земельні ділянки та боротьби з рейдерством. Відповідні постанови були ухвалені під час засідання Кабміну 6 грудня, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні ми презентуємо низку постанов, які врегульовують питання і прибирають шпарини для маніпуляції під час реєстрації прав на земельну ділянку. Ініціатива була з боку Міністерства аграрної політики... Ми напрацювали реальні рішення, які позбавлять можливості нечистих на руку підприємців і реєстраторів робити подвійні реєстрації прав на земельні паї або ділянки і фактично порушувати права наших селян», — сказав міністр юстиції Павло Петренко перед затвердженням постанов.

Перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова зазначила, що постанови передбачають низку новацій, зокрема не можна буде зареєструвати права на неіснуючу земельну ділянку та здійснити подвійну реєстрацію.

«Раніше часто траплялося, що до реєстраторів приносили лише паперові документи і вони довіряли цим документам. А насправді документи могли бути підроблені, як це тораплялося у випадках рейдерства. Тепер ми встановили взаємообмін на електронному рівні між Держгеокадастром та реєстрами Міністерства юстиції. По факту, якщо немає кадастрового номера земельної діялнки, жодна дія не буде вчинена. Також це запобіжник, щоб не було подвійної реєстрації однієї і тієї ж самої земелоьної ділянки», — сказала вона.