Уряд заборонив ввозити з Росії шифер

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У Мінекономрозвитку пояснили, що рішення прийнято у відповідь на дискримінаційні та недружні дії щодо України з боку держави-агресора

Кабінет міністрів України розширив перелік заборонених до ввезення в Україну товарів з Росії, а саме сьогодні заборонив ввезення шиферу та суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію із вмістом азоту, передає прес-служба Мінекономрозвитку.

«23 травня Кабінет міністрів України прийняв рішення про заборону ввезення на територію України шиферу (листів азбестоцементних гофрованих), а також суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію із вмістом азоту не більш як 28% походженням з Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.



У Мінекономрозвитку пояснили, що рішення прийнято у відповідь на дискримінаційні та недружні дії щодо України з боку держави-агресора, відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі та на виконання рішень Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності.



На думку відомства, така заборона поліпшить становище українських виробників, збереже робочі місця, зменшить соціальну напругу в регіонах, збільшить надходження до бюджету від оподаткування обсягів власного виробництва.



У Мінекономрозвитку додали, що ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.