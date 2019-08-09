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    Економіка та фінанси

    В Україні на ремонт доріг треба 10 років і трильйон гривень - Омелян

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    Омелян зазначив, що фінансування ремонту доріг треба планувати на кілька років уперед - В Україні на ремонт доріг треба 10 років і трильйон гривень - Омелян
    Омелян зазначив, що фінансування ремонту доріг треба планувати на кілька років уперед

    Щоб завершити ремонт доріг протягом зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тис. кілометрів на рік - міністр

    В Україні на ремонт усіх доріг потрібно 10 років і трильйон гривень. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у прямому ефірі радіо НВ, повідомляє Укрінформ.

    За словами Омеляна, щоб завершити ремонт доріг протягом зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тис. кілометрів на рік.

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    Міністр наголосив, що продовжувати цей процес можливо лише за умови стабільного фінансування, що необхідно планувати на декілька років наперед.

    Як повідомлялося, у липні 2019 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про те, що в Україні вже відремонтовано половину доріг від запланованих на цей рік.

    Раніше прем’єрміністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні з 2015 по 2018 рік було відремонтовано 6 800 км доріг.

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