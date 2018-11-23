В Україні з липня подорожчають сигарети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Законом передбачається підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби

В Україні з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби зростуть на 9%.

За ухвалення відповідних змін до Податкового кодексу проголосували 236 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

«Законом передбачається підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, або згідно з прогнозним показником інфляції», – йдеться в пояснювальній записці.

Також передбачено підвищення з 1 січня 2019 року ставки екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами з 0,41 грн до 10 грн за тонну і поетапне підвищення цієї ставки до 30 грн за тонну до 2023 року.

Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавства, якими уточнюється порядок адміністрування і підвищуються ставки низки податків і зборів для балансування державного бюджету.