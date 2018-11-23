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    Економіка та фінанси

    В Україні з липня подорожчають сигарети

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    В Україні з липня подорожчають сигарети

    Законом передбачається підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби

    В Україні з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби зростуть на 9%.

    За ухвалення відповідних змін до Податкового кодексу проголосували 236 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

    «Законом передбачається підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, або згідно з прогнозним показником інфляції», – йдеться в пояснювальній записці.

    Також передбачено підвищення з 1 січня 2019 року ставки екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами з 0,41 грн до 10 грн за тонну і поетапне підвищення цієї ставки до 30 грн за тонну до 2023 року.

    Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавства, якими уточнюється порядок адміністрування і підвищуються ставки низки податків і зборів для балансування державного бюджету.
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