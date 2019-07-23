В Україні з початку року зросли ціни на квартири



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З січня по червень 2019 року в Україні зросли ціни на первинному ринку житла - на 6%

Індекс цін на житло в Україні зріс як на первинному, так і на вторинному ринку

За шість місяців 2019 року індекс цін на житло в Україні на первинному ринку зріс на 6%, а на вторинному - на майже 12% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

З січня по червень 2019 року в Україні зросли ціни на первинному ринку житла - на 6%, а на вторинному - на 11,9% у порівнянні з першим півріччям 2018 року.

Так, на первинному ринку житла в Україні за зазначений період зросли ціни на: однокімнатні квартири - на 4,5%; двокімнатні квартири - на 5,7% та на трикімнатні квартири - на 10,3%.

За перше півріччя цього року також зросли ціни на вторинному ринку житла: на однокімнатні квартири - на 9,3%; на двокімнатні квартири - на 13,4% та на трикімнатні квартири - на 12,6%.