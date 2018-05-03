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    Економіка та фінанси

    В Україні закривається найбільше підприємство з виробництва шин

    У минулому році Росава отримала 717 мільйонів гривень збитків при обороті в 875 мільйонів гривень
    Акціонери найбільшого підприємства з виробництва шин та автомобільних покришок Росава (Біла Церква) вирішили ліквідувати компанію. Відповідне рішення про ліквідацію було прийнято на загальних зборах 20 квітня. У минулому році Росава отримала 717 мільйонів гривень збитків при обороті в 875 мільйонів гривень. Відповідно до звітності компанії, в 2017
    • Сьогодні, 18:25
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    У минулому році Росава отримала 717 мільйонів гривень збитків при обороті в 875 мільйонів гривень

    Акціонери найбільшого підприємства з виробництва шин та автомобільних покришок Росава (Біла Церква) вирішили ліквідувати компанію. Відповідне рішення про ліквідацію було прийнято на загальних зборах 20 квітня.

    У минулому році Росава отримала 717 мільйонів гривень збитків при обороті в 875 мільйонів гривень. Відповідно до звітності компанії, в 2017 році вона справила тисячу одиниць продукції.

    Потужності підприємства дозволяють випускати до шести мільйонів шин на рік. Асортимент підприємства включав понад 150 видів шин для легкових, легковантажних і вантажних автомобілів, сільськогосподарської і дорожньо-будівельної техніки.

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    Джерело: Кореспондент.net

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