В Україні зросло промислове виробництво - Держстат



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За сім місяців промислове виробництво зросло на 2,6%

Промислове виробництво в Україні в липні 2018 року зросло на 2,9% порівняно з липнем 2017 року, тоді як у червні цей показник становив 2,2%, у травні – 2,5%, у квітні – 3%.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби статистики.

При цьому в липні 2018 року промвиробництво зросло на 1,4% (не скоригованих на ефект календарних днів) і знизилося на 1,3% (скоригованих) порівняно з червнем 2018 року.

Згідно з даними відомства, загалом упродовж семи місяців 2018 року зростання промислового виробництва порівняно з аналогічним періодом минулого року прискорилося до 2,6% з 2,5% за підсумками шести місяців.

Держстат уточнює, що в липні 2018 року до липня 2017 переробна промисловість збільшила виробництво на 2,3%, у постачанні електроенергії, газу і пари виробництво зросло на 3,2%, у добувній промисловості — на 4,5%.

Зазначимо, що в червні 2018 року промислове виробництво зросло на 2,2% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 2,5% (скоригованих) порівняно з червнем 2017 року.