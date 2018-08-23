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    Економіка та фінанси

    В Україні зросло промислове виробництво - Держстат

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    В Україні зросло промислове виробництво - Держстат

    За сім місяців промислове виробництво зросло на 2,6%

    Промислове виробництво в Україні в липні 2018 року зросло на 2,9% порівняно з липнем 2017 року, тоді як у червні цей показник становив 2,2%, у травні – 2,5%, у квітні – 3%.

    Про це повідомляє прес-служба Державної служби статистики.

    При цьому в липні 2018 року промвиробництво зросло на 1,4% (не скоригованих на ефект календарних днів) і знизилося на 1,3% (скоригованих) порівняно з червнем 2018 року.

    Згідно з даними відомства, загалом упродовж семи місяців 2018 року зростання промислового виробництва порівняно з аналогічним періодом минулого року прискорилося до 2,6% з 2,5% за підсумками шести місяців.

    Держстат уточнює, що в липні 2018 року до липня 2017 переробна промисловість збільшила виробництво на 2,3%, у постачанні електроенергії, газу і пари виробництво зросло на 3,2%, у добувній промисловості — на 4,5%.

    Зазначимо, що в червні 2018 року промислове виробництво зросло на 2,2% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 2,5% (скоригованих) порівняно з червнем 2017 року.

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