В Україну за півроку ввезли нових авто майже на $2 млрд



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В ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму $4,995 млн

Найбільшу кількість легкових автомобілів ввезли в Україну з Німеччини

В Україні в січні-червні 2019 року імпорт легкових автомобілів становив $1,691 млрд.

Про це пише ЦТС з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

За даними ДФС, найбільшу кількість легкових автомобілів ввезли в Україну з Німеччини - на суму $334,318 млн..

На другому місці - імпорт з Японії, що становив $245,863 млн. Замикає трійку лідерів США з результатом $207,116 млн.

Також в ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму $4,995 млн.

Найбільше українських автомобілів продано в Канаді, США та Уганді.

Імпорт легкових автомобілів в Україну в 2018 році становив $2,243 млрд.