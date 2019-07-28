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    Економіка та фінанси

    В Україну за півроку ввезли нових авто майже на $2 млрд

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    В ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму $4,995 млн - В Україну за півроку ввезли нових авто майже на $2 млрд
    В ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму $4,995 млн

    Найбільшу кількість легкових автомобілів ввезли в Україну з Німеччини

    В Україні в січні-червні 2019 року імпорт легкових автомобілів становив $1,691 млрд.

    Про це пише ЦТС з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

    За даними ДФС, найбільшу кількість легкових автомобілів ввезли в Україну з Німеччини - на суму $334,318 млн..

    На другому місці - імпорт з Японії, що становив $245,863 млн. Замикає трійку лідерів США з результатом $207,116 млн.

    Також в ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму $4,995 млн.

    Найбільше українських автомобілів продано в Канаді, США та Уганді.

    Імпорт легкових автомобілів в Україну в 2018 році становив $2,243 млрд.

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