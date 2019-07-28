В Україну за півроку ввезли нових авто майже на $2 млрд
В ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму $4,995 млн
Найбільшу кількість легкових автомобілів ввезли в Україну з Німеччини
В Україні в січні-червні 2019 року імпорт легкових автомобілів становив $1,691 млрд.
Про це пише ЦТС з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
За даними ДФС, найбільшу кількість легкових автомобілів ввезли в Україну з Німеччини - на суму $334,318 млн..
На другому місці - імпорт з Японії, що становив $245,863 млн. Замикає трійку лідерів США з результатом $207,116 млн.
Також в ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму $4,995 млн.
Найбільше українських автомобілів продано в Канаді, США та Уганді.
Імпорт легкових автомобілів в Україну в 2018 році становив $2,243 млрд.