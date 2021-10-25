  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    ВАКС дозволив всім учасникам процесу долучити докази у справі «Роттердам+», – адвокат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Справу &laquo;Роттердам+&raquo; було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину - ВАКС дозволив всім учасникам процесу долучити докази у справі «Роттердам+», – адвокат
    Справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину

    Загалом розгляд справи «Роттердам+» у ВАКС тривав понад 4 місяці

    Під час розгляду справи «Роттердам+» у Вищому антикорупційному суді всі сторони мали можливість долучати до матеріалів справи будь-які докази та документи.

    Про це заявила адвокат у справі Ірина Одинець.

    «У цій справі в суді зараз перебуває 30 томів справи. Я думаю, що всі сторони вже змогли долучити всі документи, всі докази, які у них є», – повідомила адвокат в ефірі телеканалу «Україна24».

    За її словами, загалом розгляд справи «Роттердам+» у ВАКС тривав понад 4 місяці. За цей час було проведено 16 судових засідань.

    «На 16-му судовому засіданні було нарешті винесено рішення про те, що прокурор правильно вчинив і правильно, що закрив справу», – додала Одинець.

    Адвокат зазначила, що в ході численних засідань, сторона обвинувачення публічно – і в усному порядку, і в матеріалах справи, – озвучила звинувачення на адресу формули «Роттердам+». Однак з огляду на популістський характер цих звинувачень і відсутність чітких аргументів, ВАКС постановив, що в прокуратури не було законних підстав спрямовувати обвинувальний акт до суду.

    Нагадаємо, справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

    13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».

    Теги: адвокат документи час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ВАКС дозволив всім учасникам процесу долучити докази у справі «Роттердам+», – адвокат