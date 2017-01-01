Валентин Резніченко: Дніпропетровщина активно переходить на альтернативну енергетику

Опалення пелетами з соняшникового лушпиння дозволяє економити майже 3 млн кубометрів газу на рік, — Резніченко

Дніпропетровська область активно переходить на використання альтернативних видів палива. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, повідомляє прес-служба ДніпроОДА. «Таке завдання нам поставив Президент України Петро Порошенко. За останні два роки ми перевели на твердопаливні котли більше 30 котелень в дитсадках, школах



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Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Опалення пелетами з соняшникового лушпиння дозволяє економити майже 3 млн кубометрів газу на рік, — Резніченко

Дніпропетровська область активно переходить на використання альтернативних видів палива. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, повідомляє прес-служба ДніпроОДА.

«Таке завдання нам поставив Президент України Петро Порошенко. За останні два роки ми перевели на твердопаливні котли більше 30 котелень в дитсадках, школах та лікарнях. Загалом, на сьогоднішній день в регіоні працює більше сотні твердопаливних котелень», - зазначив голова ДніпроОДА.

В якості прикладу того, як в області розвивається альтернативна енергетика, Резніченко назвав місто Марганець, де газові борги не накопичуються, тому що населений пункт обігрівається котельнями на пелетах.

«Це стало можливим завдяки тісній співпраці влади області та приватних інвесторів. На нові об'єкти теплопостачання не було витрачено жодної копійки бюджетних коштів, тільки приватні інвестиції», - підкреслив голова ОДА.

Ще до недавнього часу Марганець вважався однією з найбільш проблемних точок Дніпропетровщини. Система центрального опалення фактично не працювала, накопичилися мільйонні борги перед «Нафтогазом». У 2016 році місто відмовилося від централізованого теплопостачання, і населення перейшло на індивідуальне опалення, переважно електричне, а бюджетна сфера - на модульні котельні на пелетах.

На сьогоднішній день в місті шість твердопаливних котелень, сумарна потужність яких становить 16 МВт. Школи, дитячі садки, лікарні та інші установи Марганця опалюються пелетами з соняшникового лушпиння. Економія - майже 3 млн кубометрів газу на рік. Причому замість дорогого газу для обігріву використовується місцева дешева сировина.

«Будівництво модульних котелень відбувається за рахунок інвестора. Це не тільки реальні інвестиції в громаду, а й яскравий приклад відповідального підходу місцевої влади до бюджету. Саме на таких конкретних прикладах ми можемо бачити результати реформи децентралізації», - заявив Валентин Резніченко.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, який перебував з робочою поїздкою на Дніпропетровщині, зазначив, що досвід області в сфері впровадження альтернативної енергетики варто переймати й іншим регіонам України.

«Дніпропетровщина - флагман у впровадженні альтернативних видів палива в Україні. Приємно, що місцева влада та інвестор змогли стати ефективними партнерами. Це позитивно позначається, в першу чергу, на споживачах: люди отримують якісне тепло, вчасно, в повному обсязі і за нижчим тарифом», - зазначив Коболєв.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що відкриття у Дніпрі після реконструкції унікальної для України дитячої лікарні - Центру матері та дитини, стало результатом програми децентралізації, коли громада сама визначає пріоритетні проекти та направляє кошти на їх реалізацію.

Джерело: РБК-Україна