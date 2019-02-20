Відомий експерт звинуватив НБУ у використанні рейдерських схем



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Андрій Новак стверджує, що схема приватизації через банкрутство працює і з приватними підприємствами

В Україні склалася погана традиція, коли державні підприємства доводять штучно до банкрутства, щоб їх згодом приватизувати, - експерт

Так звана, «приватизація через заставу» схожа на класичну рейдерську схему. Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак у відповідь на питання про те, чи виправдані дії Національного банку щодо стягнення через суд підприємств боржників, що часто призводить до їх закриття, замість реструктуризації, що дозволила б зберегти бізнес.

Як зазначив експерт, у нас в Україні, на жаль, склалася така погана традиція, коли державні підприємства доводять штучно до банкрутства, щоб їх згодом приватизувати.

«У випадку з приватними підприємствами схема така ж, тільки з протилежним знаком. Тобто, підприємство, що належить «приватному власнику», штучно доводять до банкрутства, щоб згодом його хтось приватизував або викупив за заниженою ціною. Схема та ж, що з державними підприємствами, тільки інструментарій інший», - наголосив Новак.

Економіст додав, що мова йде про, так звану, «приватизацію через заставу».

«Форма переходу власності від однієї комерційної структури до іншої за посередництва державних органів – це незграбна форма рейдерського захоплення», - констатував Новак.