Впродовж 2019 року закарпатці більш ніж на 18% зменшили заборгованість за газ



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Середня заборгованість одного споживача – від 1300 до 2200 грн

Закарпатці заборгували за спожитий станом на липень поточного року газ майже 995 мільйонів гривень. Порівняно з початком року ця цифра є на 18% меншою, однак сума заборгованості закарпатців, що користуються газом, все одно залишається занадто великою.

Найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та районів згаданих адміністративних територіальних одиниць, – повідомляють у ТОВ «Закарпатгаз Збут». Середня заборгованість одного споживача – від 1300 до 2200 грн.

За 7 місяців 2019 року було здійснено понад 1800 відключень споживачів Закарпатської області від газопостачання за заборгованість.

«Якщо споживач отримав попередження і не сплатив борг, відповідно до правил постачання природного газу, наша компанія буде змушена надати відповідне доручення АТ «Закарпатгаз» на припинення такому споживачу газопостачання. А борги доведеться стягувати у судовому порядку», – пояснила директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

Станом на 1 серпня поточного року відключеними від газопостачання залишаються майже 6300 споживачів, загальна сума боргу яких становить майже 44 млн грн. Крім того, до АТ «Закарпатгаз» надано майже 19 тисяч доручень на припинення подачі газу.