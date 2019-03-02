Wizz Air запустила рейси з Києва до Риги та Біллунна



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Напередодні Wizz Air запустила рейс до Бремена

Сьогодні, 2 березня, Wizz Air запускає перельоти по ще двох напрямах з Києва - до Риги і Біллунна.

Як пише ЦТС, рейс Київ-Рига стартував - згідно з даними аеропорту Київ імені Сікорського, літак вилетів об 11:03.

Рейс виконує Airbus A320 з реєстраційним номером HA-LYL. До Риги він прилетів о 12:35. Прибуття зворотного рейсу до Києва відбулося о 14:29.

Згідно з розкладом на сайті Wizz Air, рейси Київ-Рига будуть виконуватися по вівторках і суботах. Крім того, в березні, липні і серпні рейси будуть і по четвергах щотижня. В інші місяці рейси в четвер будуть виконуватися 1-2 рази за місяць. Починаючи з жовтня, рейси по четвергах відсутні в розкладі.

Крім Риги, сьогодні з Жулян угорський лоукостер починає літати в Біллунн. Цей данське місто відоме тим, що тут знаходиться дитячий парк розваг Legoland.

Перший виліт в Біллунн стався об 15:32. Зворотній рейс прибуде до Києва о 21:00. Польоти в датський аеропорт будуть здійснюватися по вівторках і суботах.

Нагадаємо, що вчора, 1 березня, Wizz Air приступив до виконання рейсів за маршрутом Київ-Бремен.