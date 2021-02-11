Як споживачі самовільно втручаються у газову мережу і що їм за це буде?

Споживач облаштував несанкціонований газопровід – на газовому вводі самовільно встановив додатковий редуктор для пониження тиску та гумовий шланг

Будь-яке самовільне втручання в систему газопостачання несе небезпеку для життя

За 2020 рік працівники АТ «Чернігівгаз» виявили 144 випадки втручань в системи газопостачання. Всі вони були підтверджені експертизами.

АТ «Чернігівгаз» зазнало понад 1,1 млн грн збитків внаслідок втручань споживачів в систему газопостачання. Серед них:

3 випадки підключення несанкціонованого газопроводу

46 випадків самовільного відновлення газоспоживання

95 випадків пошкодження та втручання в роботу газових лічильників

Зокрема, в одному з останніх таких випадків споживач облаштував несанкціонований газопровід – на газовому вводі самовільно встановив додатковий редуктор для пониження тиску та гумовий шланг, який пролягав під стінами будинку і в помешканні був приєднаний до котла в обхід лічильника.

Порушення розглянула комісія, до участі в засіданні якої також запрошуються представники регіонального сектору НКРЕКП, а у випадку втручання в роботу лічильника – державного підприємства «Чернігівстандартметрологія». За результатами розгляду порушення його винуватець має компенсувати 24 тисячі гривень.

Порядок нарахування об’ємів природного газу у разі виявлення порушень здійснюється за граничними об’ємами споживання природного газу населенням (додаток 15 Кодексу ГРМ) з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника до дня виявлення порушення. Знову користуватися газом споживачі, у яких виявили порушення, зможуть лише після сплати нарахованої суми компенсації та вартості робіт з повторного підключення газу. Наразі порушники вже компенсували півмільйона гривень завданих збитків.

АТ «Чернігівгаз» нагадує – будь-яке самовільне втручання в систему газопостачання, порушення правил користування газом несе небезпеку для життя та може призвести до трагічних наслідків.

АТ «Чернігівгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.