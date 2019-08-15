Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована, - Геннадій Москаль



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Уряд, знизивши ціни на газ для Луганської ТЕС, ухвалив єдине правильне рішення, чим врятував мешканців області, зазначив Москаль

Завдяки рішенню уряду про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС, мешканців області буде врятовано.

Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль в ефірі 112 каналу.

Геннадій Москаль нагадав, що через перекриття Росією поставок вугілля в Україну, Луганська електростанція змушена була перейти на використання газу для виробництва електроенергії. Інших шляхів постачання вугілля, окрім як з Росії, на ТЕС немає, і в області склалась загрозлива ситуація.

«Сьогодні стоїть проблема виживання Луганської області. Я, як колишній голова військово-цивільної адміністрації, не можу лишити це поза увагою. З 1 червня наші дипломати, наші політики з нової влади так закрутили, що Росія припинила подачу вугілля, а вугілля доставити на ТЕЦ «Щастя» неможливо з другої сторони, тільки з Росії. Тобто, люди можуть лишитися абсолютно без світла, без роботи», - заявив Москаль.

Він наголосив, що запаси вугілля на Луганській ТЕС закінчились і з 29 липня вона змушена була перейти на газ. Проте, якщо продавати електроенергію населенню за нинішньою ціною на газ, платіжки зростуть в кілька разів. Тому, на думку Москаля, уряд, знизивши ціни на газ для Луганської ТЕС, ухвалив єдине правильне рішення, чим врятував мешканців області.

«Кабмін взяв вогонь сьогодні на себе. Я не є прихильником Гройсмана і не є прихильником Кабміну. Це єдине правильне рішення за всю його роботу, яке я сьогодні бачу. Да, дійсно, це би все лягло в платіжки громадян. Якби не знизили ціну на газ, люди би розорилися», - сказав Москаль.

Москаль також додав, що для вирішення проблеми з постачанням вугілля на Луганську ТЕС, необхідно добудувати Кременецьку підстанцію та залізницю до цього міста, проте нова влада цим не займається.

«Почали будувати Кременецьку підстанцію. І потрібно добудувати залізницю до Кременця Луганської області. Проте ніхто цим, ні уряд, ні нова влада, ніхто цим не займається», - сказав Москаль.

Нагадаємо, 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу замість вугілля при виробництві електроенергії. Причиною цього стало блокування постачання антрациту на ТЕС з території Росії.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 14 серпня заявив, що держава в порядку надзвичайної ситуації знижує ціну на газ для Луганської ТЕС, оскільки якщо газ надходитиме за комерційною ціною, то вартість електроенергії для жителів області зросте в кілька разів, а в регіоні й без цього досить пробле