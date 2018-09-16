Японські студенти побоюються, що через штучний інтелект їм не буде де працювати



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Студенти передбачають, що штучний інтелект змінить банкінг та страховий бізнес

Результати дослідження, проведеного токійській компанією, яка надає інформаційні послуги в сфері працевлаштування, свідчать про те, що майже половина майбутніх випускників вузів в Японії передбачає втрату робочих місць через розвиток технології штучного інтелекту.

Компанія Recruit Career опитала студентів, які завершують навчання у вишах наступного року, про пошуки ними майбутньої роботи. Минулого місяця компанія отримала відповіді на анкети від більш ніж 1300 студентів.

В цілому, 46,9% опитаних повідомили, що вони припускають можливість виконання різної діяльності за допомогою технології штучного інтелекту з урахуванням її розвитку.

Багато опитаних відзначили, що штучний інтелект може прийти на зміну службовцям фінансового сектора, включаючи банки і страхові компанії.

Джерело: NHK