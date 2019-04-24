З 1 липня біометричні паспорти та ID-картки подорожчають



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Оформлення біометричних паспортів та внутрішніх ID-карток подорожчає

Вартість оформлення документів вперше зросла з 2016 року

З 1 липня в Україні підвищать вартість адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Нові ціни уряд схвалив на засіданні 24 квітня.

«Вартість оформлення документів вперше зросла з 2016 року і за підрахунками експертів таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів у 2019 році на близько 200 мільйонів гривень, які буде спрямовано зокрема на виконання програм місцевого значення», – мовиться у повідомленні КМУ.

Нові суми адміністративного збору складатимуть:

при оформленні ID-картки (до 20 робочих днів) – 345 гривень (126 гривень вартість адмінпослуги та 219 гривень вартість бланка), раніше 279 гривень;

при оформленні ID-картки (до 10 робочих днів) – 471 гривень (252 + 219), раніше 366 гривень;

при оформленні закордонного паспорта (до 20 робочих днів) – 682 гривень (352 + 330), раніше 557,32 гривень;

при оформленні закордонного паспорта (до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав) – 1034 грн (704 + 330), раніше 810,32 гривень.

Біометричні паспорти необхідні для поїздок до ЄС за безвізовим режимом.