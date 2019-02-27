З АМКУ звільняється куратор фармацевтики, - ЗМІ



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Панаіотіді відмовилася підтвердити або спростувати інформацію про своє можливе звільнення

Звільнення Панаіотіді планується оформити, як її особисту ініціативу

Державний уповноважений Антимонопольного комітету Світлана Панаіотіді звільняється з займаної посади. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на власні джерела.

За даними видання, звільнення Панаіотіді планується оформити, як її особисту ініціативу (заявою за власним бажанням).

У розмові з «ЕП» Панаіотіді відмовилася підтвердити або спростувати інформацію про своє можливе звільнення.

Згідно розслідування «Економічної правди», опублікованого ще в червні 2018 року, в звільненні Панаіотіді був зацікавлений прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

В АМКУ Світлана Панаіотіді відповідає за фармацевтичні ринки і входить в колегію щодо оскарження порушень у публічних закупівель, що складається з трьох держуповноважених.

Комітет є колегіальним органом, що приймає рішення більшістю голосів.