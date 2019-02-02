З Києва до Афін і Салонік можна буде дістатися лоукостом



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Нові рейси будуть доступні з кінця березня – початку квітня

Греція дозволила Wizz Air і Ryanair літати в Україну

Управління цивільної авіації Греції схвалило заявки лоукостів Wizz Air і Ryanair на польоти в Україну, повідомляє грецьке видання metaforespress.gr.

Зокрема, Wizz Air дозволили почати польоти на літаках Airbus A320 з частотою до двох разів на тиждень на лініях Афіни-Київ і Салоніки-Київ з 31 березня 2019 року.

Також Управління цивільної авіації Греції погодило польоти лоукоста Ryanair на лінії Афіни-Київ з частотою два рази на тиждень з 2 квітня 2019 року на літаках Boeing 737-800.

Грецькій авіакомпанії Astra Airlines дозволили виконувати рейси між Афінами і Києвом на літаках BAe 146 два рази на тиждень з 31 березня 2019 року.

В даний час продаж квитків на рейси до Києва з трьох авіакомпаній почав тільки Ryanair. Авіаперевізник анонсував відкриття маршруту Київ-Афіни ще в листопаді 2018 року.

За наявними даними сервісу «Google Авіарейси» до Афін з Києва без пересадок поки можна дістатися лише рейсом МАУ.

Джерело: avianews.com