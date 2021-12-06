З нового року в Україні подорожчає алкоголь

Пиво оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, витраченого на його виробництво

З січня 2022 року в Україні згідно із законопроектом № 5600, який ухвалила Верховна Рада, подорожчають алкогольні напої. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Запроваджуються нові правила розрахунку пивного акцизу, який опиратиметься на кількість етилового спирту у напої.

Пиво оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, витраченого на його виробництво. Наразі діє податок у розмірі 2,78 грн за літр пива незалежно від міцності.

Таким чином пиво міцністю 4% подешевшає на 39 копійок, але пиво міцністю 8% – подорожчає на 2 грн. 1 копійку.

Для інших видів алкоголю акцизний податок (непрямий податок, що накладається на момент виробництва на товари масового споживання всередині країни) підвищується на 5%.