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    Економіка та фінанси

    З нового року в Україні подорожчає алкоголь

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    З нового року в Україні подорожчає алкоголь

    Пиво оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, витраченого на його виробництво

    З січня 2022 року в Україні згідно із законопроектом № 5600, який ухвалила Верховна Рада, подорожчають алкогольні напої. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

    Запроваджуються нові правила розрахунку пивного акцизу, який опиратиметься на кількість етилового спирту у напої.

    Пиво оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, витраченого на його виробництво. Наразі діє податок у розмірі 2,78 грн за літр пива незалежно від міцності.

    Таким чином пиво міцністю 4% подешевшає на 39 копійок, але пиво міцністю 8% – подорожчає на 2 грн. 1 копійку.

    Для інших видів алкоголю акцизний податок (непрямий податок, що накладається на момент виробництва на товари масового споживання всередині країни) підвищується на 5%.

    Теги: Верховна Рада алкоголь пиво
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    З нового року в Україні подорожчає алкоголь