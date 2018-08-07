З початку липня Україна експортувала 3,4 млн тонн зерна



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Експорт зерна

Протягом аналогічного періоду минулого маркетингового року було експортовано 3,5 млн тонн зернових

Україна з початку поточного маркетингового року, який розпочався з 1 липня 2018 року, експортувала 3,4 млн тонн зернових культур.

Про це йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Зокрема, експортовано 1,5 млн тонн пшениці, в тому числі продовольчої - 848 тис. тонн, фуражної - 669 тис. тонн. Також на експорт відправлено 870 тис. тонн ячменю та 902 тис. тонн кукурудзи.

«Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 398 тис тонн олійних культур. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив 345 тис. тонн», - повідомили в службі.

За даними департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби, протягом аналогічного періоду минулого маркетингового року було експортовано 3,5 млн тонн зернових.

Зокрема, торік експортували понад 1,2 млн тонн пшениці, майже 1,3 млн тонн ячменю та 940 тис. тонн кукурудзи.

Нагадаємо, український аграрний експорт до країн Євросоюзу за п’ять місяців 2018 року зріс майже на 13 млн доларів та склав близько 2,3 млрд доларів.

Раніше «Главком» повідомляв, що експорт України до ЄС виріс на 26% за чотири місяці.