За півроку в Україні виявили більше 10 тис. нелегальних працівників



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В майже кожній другій компанії, яку перевіряють фіскали, виплачують зарплату в конвертах

У січні-червні 2019 року органами Державної податкової служби встановлено порушення при виплаті заробітної плати та інших доходів в 42,7% суб’єктів господарювання, які перевірялися.

Як повідомляє прес-служба ДФС, за результатами перевірок порушникам донараховано до сплати 471,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 146,1 млн грн єдиного внеску та 35,4 млн грн військового збору.

Під час перевірок фіскали виявили 10,3 тис. найманих осіб, праця яких використовувалась роботодавцем без оформлення трудових відносин.

В результаті роботи ДФС, за 6 місяців цього року роботодавцями додатково укладено 82,2 тис. трудових угод з найманими працівниками.

До бюджетів додатково сплачено 12,5 млн грн податків та зборів та 14,4 млн грн єдиного внеску.

Нагадаємо, в 2019 році штраф за неоформлених працівників складає 125 190 гривень. Також за фактичний допуск працівника до роботи без трудового договору на керівника підприємства накладається штраф у розмірі 8,5-17 тис. гривень.