За рік збитки операторів ГРМ виросли на третину і досягнуть 20 млрд грн новини компаній



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Головна проблема опалювального періоду 2019-2020 років - збільшення частки критично зношених газопроводів і аварійного газорегуляторного обладнання

Збитки операторів ГРМ групи компаній РГК в поточному році зростуть до 6,5 млрд грн. Це на 30% більше, ніж у 2018 році. Як зазначають у РГК, такі проблеми виникли через «неадекватні тарифи на розподіл газу».

«Спровокована НКРЕКП фінансова криза призведе до того, що в наступаючому опалювальному сезоні вже близько 5 тис. газорегуляторних пунктів опиняться в аварійному стані, а протяжність газопроводів, технічний стан яких оцінюється як критичний, досягне 15 тис. км», - йдеться у повідомленні РГК.

Головна проблема опалювального періоду 2019-2020 років - збільшення частки критично зношених газопроводів і аварійного газорегуляторного обладнання. За останні п'ять років кількість аварійних ГРП збільшилася вдвічі, а протяжність небезпечних для експлуатації газопроводів - у 9 разів.

Критичний стан мереж викликано збитковими тарифами на розподіл газу. За чотири роки, які пройшли відтоді, як НКРЕКП останній раз переглядала тарифи для операторів ГРМ, загальна сума збитків в галузі сягне 20 млрд грн.

Збереження такої ситуації загрожує зривом майбутнього опалювального сезону і вимагає негайного усунення дискримінаційних умов роботи газорозподільної галузі.

У зв'язку з цим група компаній РГК наголошує на необхідності наступних кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, яка передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ впродовж всього року.

Переваги такої моделі доводить приклад «Укртрансгазу», який працює в її рамках з 1 травня 2019 року. Також нові тарифи забезпечать споживачам газу рівні щомісячні нарахування протягом усього газового року, що дозволить згладити фінансове навантаження в опалювальний період.