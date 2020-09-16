Заборгованість клієнтів «Миколаївгазу» становить майже 120 млн грн



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«Миколаївгаз» забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області

Борги споживачів газу за послуги з його доставки перед АТ «Миколаївгаз» досягли 119,8 млн грн. В той же час борг компанії перед Оператором ГТС втричі менше неплатежів споживачів.

Серед найбільших боржників «Миколаївгазу» за послуги доставки газу - підприємства ТКЕ м.Миколаєва, які заборгували 69 млн грн. Заборгованість бюджетних установ складає майже 5 млн. грн. Також за отримані послуги боргують побутові споживачі, на котрих припадає 40,7 млн. грн. неплатежів.

В цьому році на зростання боргів та погіршення розрахунків споживачів значно вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, введений урядом через пандемію коронавірусу.

Але тут варто зазначити, що цей мораторій є лише тимчасовою мірою, і рано чи пізно його буде знято. Тож у компанії рекомендують своїм клієнтам продовжувати поступово сплачувати за послугу з доставки газу рівними частинами, щоб уникнути накопичення боргів. Адже потім їм все одно доведеться сплатити цей борг, але вже однією великою сумою одноразово. Крім того, не зважаючи на заборону припинення газопостачання, закон не забороняє компанії звертатись до суду з позовами на стягнення зі споживачів заборгованості за отриману послугу з розподілу газу.

«Ми направили до парламенту інформацію щодо наших розрахунків з Оператором ГТС та дані про погіршення платежів з боку споживачів. Наявна тенденція – триразове перевищення боргів споживачів над нашою заборгованістю перед Оператором ГТС. Вона сформована за 8 місяців поточного року – коли через карантин розрахунки споживачів за послуги доставки газу значно погіршилися. Деякі споживачі помилково прийняли це як сигнал взагалі не платити за комунальні послуги. Хоча насправді мова йде лише про тимчасовий мораторій на нарахування пені», - зазначає комерційний директор АТ «Миколаївгаз» Віталій Нестеренко.

До початку опалювального сезону залишився місяць. АТ «Миколаївгаз» закликає споживачів вчасно сплачувати за послугу розподілу газу і не допускати нарощування боргів, адже від цього залежить безперебійне та безаварійне газопостачання, а також розрахунки з Оператором ГТС.

АТ «Миколаївгаз» - газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.